Ministeries waren voorzichtig met vleesadvies in klimaatcampagne

Kort voor de lancering van de klimaatcampagne van de overheid ‘Iedereen doet wat’ in september 2019, werd minder vlees eten geschrapt als een van de hoofdthema’s. Dat bevestigen de ministeries Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) na kritiek van Wakker Dier over het schrappen van dit thema. De campagne zou mensen moeten helpen bij het maken van duurzame keuzes in en rond hun huis.