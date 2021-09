De universiteit van Harvard stopt met het investeren in fossiele brandstoffen vanwege de negatieve invloed daarvan op klimaatverandering. In plaats daarvan gaat de rijkste universiteit van de Verenigde Staten de omgerekende ruim 35 miljard euro stoppen in de ‘groene’ economie. Volgens universiteitspresident Larry Bacow gaat nu nog ongeveer 2 procent van het geld naar vervuilende energiebronnen, maar wordt dat snel minder.