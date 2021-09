De groei van de Britse economie is in juli nagenoeg gestagneerd. Dat wijst erop dat het herstel van de coronacrisis afvlakt. De groei is een stuk lager dan economen in doorsnee hadden verwacht. Veel bedrijven worstelen met leveringsproblemen door de wereldwijde logistieke moeilijkheden. Ook is er in het Verenigd Koninkrijk sprake van een groot tekort aan personeel.