Damrak koerst af op licht hogere opening

De Amsterdamse aandelenbeurs koerst vrijdag af op een licht hoger begin van de handelsdag. Beleggers kauwen nog na op het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om het opkoopprogramma voor obligaties iets terug te schroeven. Ook is centralebankpresident Christine Lagarde positiever geworden over de economische groei van het eurogebied dit jaar. De inflatie zal daarbij dit jaar wel boven het gewenste niveau van 2 procent uitkomen, maar dat is volgens de ECB-baas van tijdelijke aard.