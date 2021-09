Velen uit de zorgsector doen vrijdag in een open brief gezamenlijk een oproep aan het demissionaire kabinet om op Prinsjesdag extra geld beschikbaar te stellen voor zorg en welzijn. De open brief, geschreven door CNV-topvrouw Anneke Westerlaken en gepubliceerd in de Volkskrant, is ondertekend door vakbonden, zorgwerkgevers en beroepsverenigingen.