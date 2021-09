Op Curaçao heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekendgemaakt dat het een onderzoek in laat stellen naar een politiecontrole die dinsdag op een middelbare school plaatsvond. Daarbij moesten minderjarige jongens en meisjes zich uitkleden en naakt bukken in aanwezigheid van agenten en docenten. De zaak is hoogopgelopen op het eiland.