Herdenking van laatste transport uit Kamp Vught

Bij het Sachsenhausen-monument in Vught worden vrijdagmorgen de laatste transporten vanuit het SS-concentratiekamp Kamp Vught in 1944 herdacht. Terwijl de geallieerde bevrijders naderden, zetten de Duitse bezetters op 5 en 6 september nog snel duizenden gevangenen uit het kamp op transport naar concentratiekamp Sachsenhausen. Meer dan de helft van hen overleefde de Tweede Wereldoorlog niet. Toen de geallieerden Vught bevrijdden, was het kamp leeg.