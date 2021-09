Het stripboek waarin Spider-Man voor het eerst zijn opwachting maakt, de comic Amazing Fantasy No. 15 uit 1962, is donderdag op een veiling voor een recordbedrag van eigenaar gewisseld. Volgens entertainmentwebsite The Wrap werd de strip voor 3,6 miljoen dollar (ruim 3 miljoen euro) geveild. Het stripboek met Spider-Man was volgens veilinghuis Heritage Auctions in bijna perfecte staat.