Grapperhaus vindt waarnemers om politie te controleren niet nodig

Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus zou zelf geen waarnemers inzetten om erop toe te zien of de politie op een juiste manier preventief fouilleert. Amsterdam is op bepaalde locaties begonnen om kleding en tassen van mensen te doorzoeken, in een poging het wapenbezit te verminderen. Geselecteerde burgers controleren op hun beurt of agenten zich niet schuldig maken aan etnisch profileren, waarbij ze mensen op hun afkomst zouden selecteren.