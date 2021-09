Op het congres van de internationale organisatie voor natuurbehoud IUCN in Marseille is een motie van de Waddenvereniging aangenomen. De motie roept de Nederlandse regering op om geen nieuwe gaswinning te starten onder de Waddenzee, aangezien het een beschermd natuurgebied is en ook Unesco werelderfgoed. De oproep krijgt steun van 23 natuurbeschermingsorganisaties uit landen in Europa en Afrika.