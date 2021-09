In de Tweede Kamer is flinke commotie ontstaan over beweringen die het Kamerlid Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie) deed over het coronabeleid en daarbij de Tweede Wereldoorlog aanhaalde. Kamervoorzitter Vera Bergkamp onderbrak het debat in de grote zaal enkele keren om Van Meijeren tot de orde te roepen. Ze vond de uitlatingen „kwetsend”.