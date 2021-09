De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met wisselende uitslagen gesloten, na het beleidsbesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en de toelichting van preses Christine Lagarde. In Amsterdam was een kleine min te zien, maar Frankfurt en Parijs gingen licht omhoog. De beurs in Londen sloot behoorlijk in het rood, mede door een scherpe koersval van vliegmaatschappij easyJet.