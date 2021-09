Een pleidooi van de PVV om bedreigingen en geweld tegen journalisten harder aan te pakken, leidde in een Kamerdebat tot verontwaardiging en hoon bij andere partijen. Ze wezen op uitspraken van PVV-leider Geert Wilders, die eerder in een tweet journalisten ‘tuig van de richel’ noemde, maar ook op FVD-leider Thierry Baudet die het had het over het ‘fakenieuwsjournaal’.