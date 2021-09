Hoogwater Limburg volgens onderzoekers ‘extreem en ongeëvenaard’

De overstromingen in Limburg van afgelopen zomer waren in diverse opzichten „extreem en ongeëvenaard”, zegt een consortium van kennisinstellingen onder leiding van TU Delft en onderzoeksinstituut Deltares. Nooit eerder ging zo’n enorme hoeveelheid water door de Maas en zijn zijrivieren. Ook de gemeten hoeveelheden neerslag waren ongekend, zeker voor de zomer. Ook de schade was ongekend, groter dan tijdens de overstromingen langs de Maas in 1993 en 1995. Het consortium raamt de kosten op 350 tot 600 miljoen euro.