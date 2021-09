Het bedrijfsleven vernieuwt

Een milieubelang en een bedrijfsbelang kunnen behoorlijk schuren. Om een paar dingen te noemen: In mei dit jaar kreeg Shell van de rechter te horen dat het bedrijf zijn CO2-uitstoot in 2030 fors gereduceerd moet hebben. Vorige week rapporteerde het RIVM dat Tata Steel de directe omgeving van het bedrijf behoorlijk belast met stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Vooral voor kinderen geeft het problemen. En als het om het klimaat gaat, heeft Tata Steel al een fors probleem omdat het een grote producent van CO2 is.