De routes van de actie van de evenementensector, die plaatsvindt onder de noemer Unmute Us, zijn bekend. In zeker negen steden gaan mensen komende zaterdag de straat op uit protest tegen de huidige coronamaatregelen. De demonstratie in Rotterdam gaat toch niet door, laat de organisatie weten. In plaats daarvan kunnen demonstranten zich aansluiten bij het protest in Den Haag.