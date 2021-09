Demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) ziet weinig in een overheidsbelang in de staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden. Hij denkt niet dat zo’n verandering van aandeelhouderschap, geopperd door meerdere partijen in de Tweede Kamer, oplossingen voor de problemen bij het bedrijf dichterbij brengt.