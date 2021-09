De werkzaamheden aan het project Oranje Loper, tussen de Nieuwezijds Voorburgwal in het centrum van Amsterdam en het Mercatorplein in west, zijn fors duurder dan begroot. Wethouder Egbert de Vries (verkeer) meldde donderdag aan de gemeenteraad dat de kosten waarschijnlijk 85 miljoen euro hoger uitvallen, bevestigt een woordvoerder een bericht in Het Parool. Wat hiervan de oorzaak is, kon hij nog niet zeggen.