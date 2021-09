Schadelijke plantenbacterie niet meer in Nederland

In Nederland zijn geen sporen meer van een plantenbacterie die heel lastig te bestrijden is. De bacterie, Xylella fastidiosa genaamd, zat in een partij rozemarijnplanten uit Portugal. Die planten zijn aan twee handelskwekerijen in het westen van het land geleverd. Bij het ene bedrijf zijn alle plantjes inmiddels vernietigd, de andere ontvanger had alle planten al geëxporteerd. Daarom zijn er geen beperkingen meer nodig, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).