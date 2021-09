De ‘gezondheidsprijs’ die betaald wordt door de aanwezigheid van Tata Steel is te hoog, stellen drie gemeenten in de IJmond donderdag in een gezamenlijke verklaring. Volgens Velsen, Beverwijk en Heemskerk is er wel toekomst voor het bedrijf, „maar alleen als dat samengaat met een gezondere en duurzame IJmond; het moet gewoon schoon”.