De Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet alsnog een te laat ingediend bezwaar behandelen, oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De CRvB, de hoogste beroepsrechter in kwesties over sociale verzekeringen en ambtenarenzaken, vindt dat burgers vaak niet kan worden verweten dat ze een bericht in de Berichtenbox van MijnOverheid niet op tijd hebben gelezen.