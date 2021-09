De vrouw die woensdag 10 kilometer van de kust voor Scheveningen uit zee werd gered, was „gewoon gaan zwemmen”, aldus de Kustwacht. Ze was niet van plan om zo ver van de kust terecht te komen. De vrouw raakte waarschijnlijk gedesoriënteerd of kwam vast te zitten in een stroming, maar de precieze oorzaak is nog onduidelijk, aldus een woordvoerder van de Kustwacht.