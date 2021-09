EU en VS eind september bijeen voor eerste top over handel

De Verenigde Staten en de Europese Unie gaan op 29 september in de Amerikaanse stad Pittsburgh voor het eerst op hoog politiek niveau rond de tafel zitten om de handels- en investeringsbanden aan te trekken en te onderhandelen over nieuwe regels en standaarden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, handelsminister Gina Raimondo en handelsgezant Katherine Tai ontvangen vicevoorzitters Margrethe Vestager (Mededingingszaken) en Valdis Dombrovskis (Handel) van de Europese Commissie, melden de EU en de VS in een gezamenlijke verklaring.