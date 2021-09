De PvdA en GroenLinks willen geen enkele afspraak maken over eventuele steun van bepaalde kabinetsplannen als het tot een mindersheidscoalitie komt. Dat hebben partijleiders Lilianne Ploumen en Jesse Klaver gezegd na afloop van hun gesprek met de nieuwe informateur Johan Remkes. Aan Remkes hebben de linkse partijen gezegd dat ze „geen rol voor onszelf” zien in onderhandelingen over een minderheidskabinet.