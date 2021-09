In een Russische module van het internationaal ruimtestation ISS is een rookalarm afgegaan, meldt de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos. Volgens Russische media hebben kosmonauten verbrand plastic geroken. Werkzaamheden aan boord van het station zijn niet verstoord. Het alarm zou zijn afgegaan tijdens het opladen van batterijen. Wat er precies misging, is onbekend.