In de meeste landen van de Europese Unie is een groot tekort aan oplaadpunten voor elektrische auto’s langs het wegennet. De Europese vereniging van autofabrikanten ACEA waarschuwt dat klimaatdoelen voor de auto-industrie niet gehaald zullen worden, als er niet snel meer laadinfrastructuur bij komt. Uit de ranglijst blijkt dat Nederland met zijn laadinfrastructuur vooroploopt in Europa.