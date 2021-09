Beurshandel in teken van rentebesluit Europese Centrale Bank

De beurshandel op het Damrak staat donderdag vooral in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank zal de rente naar verwachting ongewijzigd laten, maar verscheidene beleidsmakers van de bank hebben al wel opgeroepen om te praten over het afbouwen van de coronasteun die de ECB geeft via het opkopen van bedrijfs- en staatsobligaties. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank is daarvan onder meer een voorstander.