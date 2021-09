Rabobank: economie groeit dit jaar met ruim 4 procent

De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 4,2 procent en volgend jaar met 3,7 procent, schrijft de Rabobank in een rapport. Dat komt met name door de forse groei van internationale handel, maar ook doordat er meer geconsumeerd en geïnvesteerd wordt en overheidsbestedingen toenemen. De bank verwacht dat bijna alle bedrijfssectoren in 2022 volledig hersteld zijn van de coronacrisis, mits er geen nieuwe beperkende maatregelen komen.