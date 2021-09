Bij de Duitse christendemocraten van CDU/CSU groeit de bezorgdheid over de naderende parlementsverkiezingen. Het samenwerkingsverband van de twee partijen doet het ongekend slecht in de peilingen. „Als er nog een kans is om het tij te keren, dan is dat dit weekend”, zei CSU-voorman Markus Söder tegen persbureau DPA.