De Spaanse overheid heeft een deal met Nieuw-Zeeland gesloten en stuurt een kwart miljoen Pfizer/BioNtech-vaccins naar Nieuw-Zeeland. Vrijdag komen de vaccins aan in het land, vertelde de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern donderdag in een persconferentie. Er is ook een deal gesloten met een ander land voor meer coronavaccins, maar daar kon Ardern nog niks over vertellen.