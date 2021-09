De Tweede Kamer vergadert donderdag in commissieverband over de toekomst van Tata Steel in IJmuiden. Het debat, met demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) en de staatssecretarissen Steven van Weyenberg (Milieu) en Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Klimaat), volgt kort op een kritisch rapport van het RIVM over de gezondheidsrisico’s die omwonenden van de staalfabriek lopen.