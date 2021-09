Fed: economie VS is door Delta-variant iets minder hard gegroeid

De Amerikaanse economie is in de maanden juli en augustus iets minder hard gegroeid. Dat had vooral te maken met het feit dat Amerikanen door het stijgende aantal coronagevallen door de Delta-variant minder vaak uit eten gingen, zegt de Federal Reserve. De koepel van Amerikaanse centrale banken deed dat in zijn Beige Book. Dat rapport is gebaseerd op informatie van de twaalf regionale banken van de Fed in de afgelopen weken.