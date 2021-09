Twitter begint groepen voor mensen met dezelfde interesse

Gebruikers van Twitter kunnen binnenkort in aparte groepen praten met mensen die geïnteresseerd zijn in hetzelfde onderwerp. Het platform lanceert zogenoemde Communities, waar mensen met elkaar over bijvoorbeeld honden, huidverzorging of astrologie kunnen praten. De berichten zijn voor iedereen te zien, maar alleen andere leden van de groep kunnen reageren. Elke groep wordt beheerd door een paar mensen die bepalen wie welkom zijn en welke regels er in de groep gelden.