De Tsjechische premier Andrej Babiš wil een voorstel van de Europese Unie tegenhouden dat autoproducenten verbiedt vanaf 2035 nog auto’s met verbrandingsmotor te verkopen. „Daar gaan we niet mee akkoord”, zei hij tegen Tsjechische nieuwswebsite. „Het is niet mogelijk. We kunnen hier niet opleggen wat groene fanatici in het Europees parlement hebben bedacht.”