Oud-minister Lodewijk Asscher is benoemd tot aanjager van het nieuwe Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn. Het is een kenniscentrum dat zich richt op digitale veiligheid, fraude en opsporing. Het kenniscentrum houdt zich onder meer bezig met het voorkomen van afpersing door bedrijven digitaal beter te beveiligen.