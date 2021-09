Regio rond Nijmegen pakt overlastgevende asielzoekers aan

Nijmegen gaat samen met vier andere gemeenten de overlast aanpakken die met name jonge asielzoekers in de regio veroorzaken. Het gaat om inbraken, vernielingen en hinderlijk rondhangen bij winkelcentra, in het openbaar vervoer en in de openbare ruimte. In Nijmegen, Boxmeer, Sint Anthonis, Venray en Grave grijpen vier extra boa’s sinds dit voorjaar zo snel mogelijk in als er klachten zijn over de jonge overlastgevers, aldus een woordvoerster van burgemeester Karel van Soest van Boxmeer.