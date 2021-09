De teksten van berichten die overheden naar mensen sturen over schuldproblemen, zijn vaak nog te moeilijk voor de lezers. Dat concluderen de Universiteit Utrecht (UU) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) na onderzoek. De taal in de berichten is in 62 procent van de gevallen moeilijk te begrijpen voor laagopgeleide mensen (20 procent van de Nederlanders).