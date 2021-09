Lagere opening Wall Street door zorgen economisch herstel

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine minnen geopend, nadat de hoofdgraadmeters op Wall Street een dag eerder ook al overwegend in het rood eindigden. De zorgen over een vertraging van het economisch herstel door de Delta-variant van het coronavirus blijven boven de markt hangen. Verder kijken beleggers uit naar de publicatie van het zogeheten Beige Book van de Federal Reserve later op de dag dat inzage geeft in de staat van de Amerikaanse economie.