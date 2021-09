De luchthaven van Leipzig-Halle in het oosten van Duitsland is de eerste luchthaven van Duitsland die gedurende een maand meer vluchten verwerkte in vergelijking dan voor de coronacrisis. De Duitse luchtverkeersleiding registreerde in augustus 6693 vliegtuigbewegingen, wat 5 procent meer was dan in augustus 2019.