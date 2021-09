Tegen een 39-jarige man uit Oss is woensdag een jaar celstraf geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk, voor het doodrijden van een hardloper in Zaltbommel. De 52-jarige hardloper werd op zondagmiddag 30 mei van achteren aangereden en is als gevolg daarvan overleden. De bestuurder is na het ongeval doorgereden.