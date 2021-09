Zo’n 400 tot 500 internationale studenten in Enschede hebben op dit moment nog geen woonplek, terwijl het studiejaar al is begonnen. Het is volgens beleidsadviseur van de gemeente Anne Graef voor het eerst dat de stad kampt met zo’n groot tekort aan woonruimte voor studenten. Hoeveel Nederlandse studenten geen woning kunnen vinden in Enschede is onbekend.