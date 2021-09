Voor een 20-jarige Barnevelder die in Kerkdriel bij familie van de afgeperste fruitimporteur De Groot een vuurwerkbom tegen een slaapkamerraam gooide, wordt onderzocht of hij vrij kan komen met een enkelband. De rechtbank in Arnhem wacht op een rapport van de reclassering hierover en wees mogelijke vrijlating van Aïmane L. woensdag niet meteen af.