Het hoger beroep in de moordzaak van Heidy Goedhart is woensdag abrupt uitgesteld wegens ziekte. De advocaat-generaal van het OM, de aanklager in hoger beroep, had zich kort voor de tweede zittingsdag ziekgemeld. Hij was niet in staat naar het gerechtshof in Den Haag te komen. „Het OM betreurt dit ten zeerste”, aldus zijn vervanger.