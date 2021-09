Een 32-jarige Tilburger is in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven gekomen door een ongeval in zijn woonplaats. De man zat samen met een andere man op een scooter, die botste met een auto, meldt de politie. Het 32-jarige slachtoffer raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook de andere man die op de scooter zat, raakte zwaargewond.