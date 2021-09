Producten IKEA vaker niet te krijgen wegens leveringsproblemen

IKEA kampt met leveringsproblemen en daardoor zijn ook in Nederland producten niet of moeilijk verkrijgbaar. Dat bevestigt een woordvoerster van het meubelconcern na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws. Sommige producten zullen „in ieder geval voor een bepaalde periode” helemaal uit het assortiment verdwijnen. Het is een gevolg van de toegenomen vraag en de wereldwijde logistieke problemen in de scheepvaart. Daarnaast stijgen de prijzen van grondstoffen. De leveringsproblemen en hogere grondstofprijzen gaan er volgens de woordvoerster van IKEA niet toe leiden dat de klant aan de kassa meer gaat betalen.