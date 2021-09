Grootste moskee is tijdelijk ook een vaccinatielocatie

In de Ulu Camii-moskee in de Utrechtse wijk Lombok, een van de grootste islamitische gebedshuizen van Nederland, kunnen mensen zich de komende tijd laten vaccineren tegen het coronavirus. Daar wordt zondag een prikplek geopend. Mensen van 12 jaar en ouder kunnen er zonder afspraak naartoe om een eerste prik met het vaccin van Pfizer en BioNTech te krijgen. Volwassenen kunnen er ook kiezen voor het Janssen-vaccin, waarmee ze na één prik klaar zijn. De tijdelijke locatie is de komende maand één dag in het weekeinde open.