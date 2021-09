Reisorganisatie TUI laat „enkele keren per week” een leeg vliegtuig van Schiphol naar Eindhoven Airport vliegen en weer terug. Dat gebeurt sinds het begin van het zomerseizoen en duurt tot eind oktober, laten woordvoerders van TUI en het vliegveld in Eindhoven weten na berichtgeving in het Eindhovens Dagblad. Critici vinden het vanuit duurzaamheidsoogpunt niet kunnen om over de korte afstand lege vliegtuigen te verplaatsen.