De KB, de nationale bibliotheek, is afgelopen voorjaar in één keer drie middeleeuwse handschriften rijker geworden: een Gelders psalter met luxe decoratie (ca. 1420-1430), een Hollands boek met muziek en gebeden in het Latijn én in de volkstaal (midden 15e eeuw), en een Limburgse verzamelbundel met teksten van en over kerkvader Augustinus (1464).