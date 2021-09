Farmaceut AM-Pharma heeft een miljoenendeal gesloten met een Japanse branchegenoot over de verkooprechten van een medicijn tegen acuut nierfalen. De waarde van het contract kan in totaal oplopen tot 245 miljoen euro als het medicijn wordt goedgekeurd in Japan en daar mag worden verkocht. Het Utrechtse bedrijf krijgt nu al direct 20 miljoen euro.