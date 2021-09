AkzoNobel behoorde woensdag opnieuw tot de grootste dalers in de Amsterdamse AEX-index, die de 800-puntengrens verder uit het zicht zag verdwijnen. De verfmaker bleef last houden van de waarschuwing van zijn Amerikaanse concurrent PPG, die met leveringsproblemen kampt. De stemming op de Europese aandelenmarkten was negatief door de zorgen over de vertraging van het economisch herstel door de Delta-variant van het coronavirus.